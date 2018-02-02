習梅會 中英簽3800億大單

英國首相梅伊（左，法新社）昨與大陸國家主席習近平（右）在北京會面。

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中國時報
／綜合報導
梅伊昨在北京出席英國駐陸大使官邸舉辦的文化招待會，並為舞獅點睛（新華社）。

大陸國家主席習近平昨在北京釣魚台國賓館會見英國首相梅伊。習近平表示，中英應共同打造「黃金時代」增強版，雙方可在「一帶一路」框架下合作。梅伊回應，希望英中開展「一帶一路」合作，推進雙方全面戰略夥伴關係。梅伊此行成果豐碩，雙方可望簽署90億英鎊（約3800億新台幣）等經貿大單。

共建雄安金融城

大陸商務部發言人高峰昨表示，中英企業將簽署總額約90億英鎊商業協議，涉及「一帶一路」建設、金融、創新等領域，並同意共建雄安金融科技城和青島中英創新產業園。

除陸方願適時審視啟動「滬倫通」準備工作，大陸國開行與渣打銀行簽署100億元人民幣「一帶一路」專案授信貸款諒解備忘錄。此外，大陸京東集團與英國國貿部也簽署備忘錄，將幫助英企透過京東平台進入大陸市場，未來2至3年，將在大陸銷售價值20億英鎊商品；天貓國際則宣布在英建立採購中心。

梅伊訪陸行程進入第2天，迎來此行重頭戲「習梅會」。習近平昨與梅伊舉行會晤。習近平指出，中英雙方應結合兩國各自發展階段和合作需求，賦予雙方關係新時代內涵，共同打造「黃金時代」增強版，包括提升戰略性、務實性、全球性及包容性。

或談香港敏感問題

習近平稱，雙方要繼續辦好戰略、經貿、人文等高層對話機制，夯實「黃金時代」政治基礎。加強兩國立法機構、政黨、兩軍對話交流，增進理解。尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，以建設性方式處理好敏感問題。

習近平強調，中方支持經濟全球化和貿易自由化。「一帶一路」是公開、透明、開放、包容、互利共贏倡議，秉持共商、共建、共用原則，在市場規律和國際規則下運作。雙方可在「一帶一路」框架內開展合作，推動金融、核電等領域合作再上新台階。

梅伊訪問前曾向媒體表示，除了與中方談更多貿易往來，她會趁著和習近平會面機會，提及香港現況，並強調英國十分關注在香港執行的一國兩制情況。而習提到中英要處理好敏感問題，習梅會可能涉及香港議題。

(中國時報)

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