出戰冬奧 北韓代表團抵首爾

2018年02月02日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓三池淵管弦樂團團長玄松月率藝術團先遣隊訪問南韓，她身披黑色皮草長大衣，相當貴氣。（美聯社）

北韓體育部副部長元吉宇率領冬奧體育代表團，1日飛抵南韓備賽。另外，雙方商定北韓冬奧藝術團5日起分兩批訪韓，而備受矚目的北韓藝術團在韓兩場演出，會有1060張門票隨機抽送，屆時南韓總統文在寅是否親臨現場是看點，北韓冬奧總代表團團長的人選也備受矚目。

總團長人選備受矚目

北韓冬奧體育代表團1日下午搭乘韓方包機，從北韓葛麻機場直飛南韓襄陽機場。代表團一行32人，元吉宇任團長，另包括10名選手、3名教練員、18名隨團工作人員。加上12名女子冰球選手已於上月25日訪韓，參加平昌冬奧會22名北韓選手全部抵韓。

南韓統一部發言人白泰鉉1日並公布，北韓藝術團分兩批由陸路訪韓，先遣隊於5日，其餘人員於6日訪韓，在平昌冬奧會期間演出。韓方已通知朝方演出時間和地點，分別為8日晚8時在江陵藝術中心，11日晚7時在首爾國立劇場進行演出。屆時南韓總統文在寅是否親臨現場是看點。

金正恩前女友領軍表演

北韓藝術團由玄松月率領的三池淵管弦樂團140人組成，其中約80人為管弦演奏人員，其餘人員進行歌舞表演。不過朝方迄未通知韓方具體演出節目及表演者等其他細節。韓方不會支付北韓藝術團出場費。

玄松月據傳為北韓領導人金正恩的前女友，大他11歲，即年約45歲。但韓聯社引據南韓國會情報委相關人士表示，玄松月係1977年生，今年應為41歲，比金正恩大7歲。該人士並透露，聽聞玄松月已婚，去年10月入選勞動黨中央委員會候補委員，並非宣傳部副部長。

南韓政府還宣布，北韓藝術團演出門票將採取網路申請抽籤的方式送出，江陵場抽280人，首爾場抽250人，共530人，一人贈送兩張票，總計1060人將受邀觀看。除抽籤外，還會分配1100張票給身在南韓的韓戰離散親屬，及其他來賓。

1060張門票大放送

此外，平昌冬奧會組委會1日分別在平昌運動員村（雪上項目）和江陵運動員村（冰上項目）舉行開村儀式，北韓體育代表團共47人將入住於江陵運動員村。

美國《時代》雜誌則預測，平昌冬奧「或將成為史上最冷的冬奧會」。《時代》指出，「2月9日舉行平昌冬奧開幕式當晚，平昌當地的氣溫將在攝氏零下13.8度左右。如果伴有強風天氣，當地的體感溫度還會進一步下降，可能成為史上最冷一屆冬奧」。

(中國時報)