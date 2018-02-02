美如臨大敵 2.4選手配1保安

友善列印
中國時報
／華盛頓1日電

美國政府1月31日表示，為了維護冬奧美國代表團安全，美國將派遣100位安全人員前往平昌。美國參加平昌冬奧的選手預計為242人，另估計約有3萬名美國遊客參觀冬奧。

美國國務院主管公共事務的次卿哥德斯汀（Steven Goldstein）在記者會上指出，這些安全人員隸屬國務院外交安全局。他表示，有關安全防護，美國早在2年前就開始和南韓密集磋商、演練；而距離2020年的東京夏季奧運雖然還有2年多，美國也已經與日本聯合展開了各項安全工作。他表示，從1976年的蒙特婁奧運起，美國就派遣安全人員保護代表團安全。之前的1972年慕尼黑奧運，恐怖分子綁架了11位以色列代表團成員，之後將之全數殺害，是奧運史上最悲慘一頁。

北韓甫宣布以2月8日為新的建軍節，屆時可能閱兵。那一天剛好是平昌冬奧開幕典禮前一天。對此，哥德斯汀說，美國希望平壤不要這麼做。他說，兩韓共同參加這次冬奧，與世界各國一同歡慶此一體育盛會，「奧運會是運動員的，任何干擾都不應該出現」。

1988年的漢城奧運，北韓拒絕參加，而且在奧運開幕之前9個月炸毀了一架大韓航空客機，造成機上一百多人全數罹難。媒體問道，如今北韓會不會又採取惡毒、殘酷的手段阻撓平昌冬奧。哥德斯汀回答說，目前沒有這個顧慮。他說，籌辦奧運，當然要考慮到各種可能的情況，不過目前看來，並不需要採取什麼特別行動。

外交安全局的專家柯隆（Rick Colon）則說， 漢城夏季奧運以及之前、之後的亞運會，還有世界盃足球賽等，南韓都辦得很成功，美國有充分信心南韓能夠再次成功舉辦奧運盛會。

另外，哥德斯汀表示，美國代表團將由美國副總統彭斯及夫人率領，彭斯屆時將會晤南韓官員,並且不排除和北韓代表會面。

(中國時報)

出戰冬奧 北韓代表團抵首爾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。