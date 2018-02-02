美如臨大敵 2.4選手配1保安

2018年02月02日 04:10 中國時報 劉屏 ／華盛頓1日電 ／華盛頓1日電

美國政府1月31日表示，為了維護冬奧美國代表團安全，美國將派遣100位安全人員前往平昌。美國參加平昌冬奧的選手預計為242人，另估計約有3萬名美國遊客參觀冬奧。

美國國務院主管公共事務的次卿哥德斯汀（Steven Goldstein）在記者會上指出，這些安全人員隸屬國務院外交安全局。他表示，有關安全防護，美國早在2年前就開始和南韓密集磋商、演練；而距離2020年的東京夏季奧運雖然還有2年多，美國也已經與日本聯合展開了各項安全工作。他表示，從1976年的蒙特婁奧運起，美國就派遣安全人員保護代表團安全。之前的1972年慕尼黑奧運，恐怖分子綁架了11位以色列代表團成員，之後將之全數殺害，是奧運史上最悲慘一頁。

北韓甫宣布以2月8日為新的建軍節，屆時可能閱兵。那一天剛好是平昌冬奧開幕典禮前一天。對此，哥德斯汀說，美國希望平壤不要這麼做。他說，兩韓共同參加這次冬奧，與世界各國一同歡慶此一體育盛會，「奧運會是運動員的，任何干擾都不應該出現」。

1988年的漢城奧運，北韓拒絕參加，而且在奧運開幕之前9個月炸毀了一架大韓航空客機，造成機上一百多人全數罹難。媒體問道，如今北韓會不會又採取惡毒、殘酷的手段阻撓平昌冬奧。哥德斯汀回答說，目前沒有這個顧慮。他說，籌辦奧運，當然要考慮到各種可能的情況，不過目前看來，並不需要採取什麼特別行動。

外交安全局的專家柯隆（Rick Colon）則說， 漢城夏季奧運以及之前、之後的亞運會，還有世界盃足球賽等，南韓都辦得很成功，美國有充分信心南韓能夠再次成功舉辦奧運盛會。

另外，哥德斯汀表示，美國代表團將由美國副總統彭斯及夫人率領，彭斯屆時將會晤南韓官員,並且不排除和北韓代表會面。

(中國時報)