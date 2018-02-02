晚餐吃一半 便當店氣爆16傷

2018年02月02日 04:10 中國時報 呂素麗 、 曹明正 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「鞋還來不及穿就趕快跑！」高雄小港區山明路便當店1日晚間廚房瓦斯氣爆起火，不少正在用餐的顧客負傷逃命，共造成16人受傷，其中包括1對中年夫妻及58歲婦人共3人二度灼傷，傷勢最重送加護病房，幸無生命危險；警消初步研判是瓦斯爆炸，肇事原因仍待鑑定。

1日晚間6點51分，小港區山明路的禧城嫩骨飯便當店突傳巨響，接著冒出熊熊火光，店內客人慌忙竄出，警消獲報後，出動9個分隊、超過70名警義消前往搶救，7時16分即控制火勢。

嚇到鞋都掉了 來不及穿

現場一片狼藉，散落的玻璃噴飛到對向車道，停在路邊的車輛也遭殃，整片擋風玻璃碎成雪花狀，不難想見當時爆炸威力有多猛烈。

「鞋還來不及穿就趕快跑！」64歲婦人陳李雪春和兒子、媳婦及8個月大的孫子當時在店內用餐，吃不到3口飯，廚房就爆炸，她嚇到鞋子都掉了，赤著1隻腳往外逃，腳底板還被玻璃刺傷，頭頂也遭掉下來的天花板木層板砸傷。

婦人的30歲陳姓兒子則說，當時聽到廚房傳出瓦斯外洩的「嘶嘶聲」，接著老闆娘就叫廚房裡1名女員工關掉瓦斯，但女員工說她不敢，老闆娘正要親自進廚房處理時，就發生氣爆，整片木牆板炸到破裂亂飛、玻璃四射，連行經店門口的路人也被波及。

消防局第三大隊副大隊長吳佩城表示，警消抵達現場時，便當店1樓還有火勢，顯示起火位置在1樓廚房，初步懷疑是瓦斯使用不慎引發氣爆，現場共將8位民眾分送小港醫院、國軍高雄總醫院，但有10多名民眾陸續覺得不舒服，自行就醫。

木板玻璃炸飛 波及路人

小港醫院醫務祕書莊捷翰指出，共15人送達該院，6男9女，有2女1男重傷送加護病房，1位42歲婦人8％淺二度灼傷住院，其他均陸續出院；另外，1名男顧客被送往國軍高雄總醫院，傷勢輕微，處理後即出院休養。

3人傷勢重 送加護病房

傷勢最重的58歲張姓婦人，疑似該店女員工，當時正在廚房內，顏面、四肢、背部有30％二度灼傷，另44歲吳姓婦人及51歲林姓男子是夫妻，送到醫院時，吳女直喊痛，並頻頻詢問「我會不會毀容」，一旁的丈夫顧不得自己也受傷，趕緊安慰老婆「別怕，有我在」。

便當店樓上的住戶因現場管制，有家歸不得，站在路邊等警方、消防人員作業，直到晚間9點多才解除管制陸續上樓回家。住戶表示，便當店大概開1年多，由於這個店面盤過很多手，住戶和老闆都不熟識。

(中國時報)