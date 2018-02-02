砍高屏席次 南市竹縣各加1

2018年02月02日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨舉行委員會討論第10屆立委名額分配一案，會後決議，將以去年11月底戶籍人口為基準，並採第7屆立委計算方式；言下之意，高雄市、屏東縣將各減1席，台南市、新竹縣將各增1席。但全案將於5月送交立法院同意，立委席次是否將如中選會建議而改，仍有變數。

若建議案被立法院否決，中選會將依法於30日內提出變更案，立法院須於第9屆立委任期結束前13個月完成同意；若仍無法在期限內完成，將啟動行政、立法兩院院長協商。

目前立委共113人，扣除原住民6人、不分區34人，區域立委共73人，依法規定每縣市至少1人。依據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會於去年就公布相關方案，其中，各縣市立委席次消長引發關注。

中選會昨發布立委席次建議案，採1席保障加漢彌爾頓法，亦即第7屆計算方式分配第10屆立委席次。其中，高雄市將從9席減為8席，屏東從3席減為2席；台南市將從5席變為6席，新竹縣從1席變為2席。

中選會指出，採第7屆算法，高雄市雖然人口增加，但因為縣市合併升格，計算基礎改變，所以會減少1席；若採第4屆計算方式，會造成桃園市、台中市及台南市各增加1席，而南投縣、嘉義縣、屏東縣各減少1席，變動幅度比採第7屆計算方式來得大。

中選會表示，多數委員認為採第7屆算法可保障弱勢縣市，讓南投縣與嘉義縣仍然保有2席。

但中選會副主委陳朝建說，有關立委席次名額分配及選區變更案，屬於國會保留事項。至於哪些立委選區被合併或劃分，陳語帶保留表示，中選會會啟動後續作業，地方選委會將於3月底前提出方案，中選會將於5月底前把委席次變更案送交立法院同意。

(中國時報)