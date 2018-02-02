竹科增席增競爭力 邱鏡淳籲加碼

友善列印
中國時報
邱立雅、／綜合報導

根據中選會針對立委選區重畫案，下屆立委席次新竹縣及台南市各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席，新竹縣長邱鏡淳、台南市立委黃偉哲、王定宇對此都表示歡迎，但高屏立委則認為不公平，將於立法院審議時，捍衛高屏發聲權。

「會再向立院表達增席心聲！」新竹縣長邱鏡淳表示，新竹科學園區是國家競爭力象徵，竹科廠商攸關台灣GDP數字與廣大就業人口數，廠商的需求與問題，仰賴新竹縣區域立委協助，新竹縣有必要再增1席立委，以發掘竹科廠商發展的阻礙，國家才有國際觀的競爭能力。

同樣增加1席的台南市，立委王定宇、林俊憲及黃偉哲同聲說，台南早在10年前就該增1席了，黃偉哲甚至形容是「遲來8年的正義」。他說，選區席次在不同計算公式下，產生不同結果，建議應將公式納入選罷法規定，讓大家有規則依循。

不過，面臨可能少1席的高雄立委多半表示反對，陳其邁說，依法律保留原則，立委席次分配方式應修改《選罷法》，中選會應在修法完成後，再依法計算席次，他支持恢復第四屆漢彌頓法計算，偏差值較小，才符合「票票等值」原則。

趙天麟對中選會提出的建議案表示遺憾，他說，中選會的建議案最終還是得回立法院審議，他主張不同意，屆時應進入行政院、立法院院際協商程序，捍衛高屏發聲權。

管碧玲無奈表示，「這一次能不能再保護得了？她感覺悲觀！」

許智傑認為，10年內可能又有國土重畫必要，建議中選會暫緩討論席次問題，屆時再一併調整。

屏東縣立委莊瑞雄說，目前以人口為唯一依據的席次分配，會造成票票不等值的問題，加上人口一直往大都市集中，對偏鄉縣來說並不公平。立委鍾佳濱認為，台灣是單一國會，要怎麼解決國會席次分配問題，是否該加入面積、地域等考量，的確需要再檢討。

(中國時報)

寶佳專挑高股息殖利率好標的 張忠謀開金口 價錢好就賣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。