竹科增席增競爭力 邱鏡淳籲加碼

2018年02月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 林宏聰 、 潘建志 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

根據中選會針對立委選區重畫案，下屆立委席次新竹縣及台南市各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席，新竹縣長邱鏡淳、台南市立委黃偉哲、王定宇對此都表示歡迎，但高屏立委則認為不公平，將於立法院審議時，捍衛高屏發聲權。

「會再向立院表達增席心聲！」新竹縣長邱鏡淳表示，新竹科學園區是國家競爭力象徵，竹科廠商攸關台灣GDP數字與廣大就業人口數，廠商的需求與問題，仰賴新竹縣區域立委協助，新竹縣有必要再增1席立委，以發掘竹科廠商發展的阻礙，國家才有國際觀的競爭能力。

同樣增加1席的台南市，立委王定宇、林俊憲及黃偉哲同聲說，台南早在10年前就該增1席了，黃偉哲甚至形容是「遲來8年的正義」。他說，選區席次在不同計算公式下，產生不同結果，建議應將公式納入選罷法規定，讓大家有規則依循。

不過，面臨可能少1席的高雄立委多半表示反對，陳其邁說，依法律保留原則，立委席次分配方式應修改《選罷法》，中選會應在修法完成後，再依法計算席次，他支持恢復第四屆漢彌頓法計算，偏差值較小，才符合「票票等值」原則。

趙天麟對中選會提出的建議案表示遺憾，他說，中選會的建議案最終還是得回立法院審議，他主張不同意，屆時應進入行政院、立法院院際協商程序，捍衛高屏發聲權。

管碧玲無奈表示，「這一次能不能再保護得了？她感覺悲觀！」

許智傑認為，10年內可能又有國土重畫必要，建議中選會暫緩討論席次問題，屆時再一併調整。

屏東縣立委莊瑞雄說，目前以人口為唯一依據的席次分配，會造成票票不等值的問題，加上人口一直往大都市集中，對偏鄉縣來說並不公平。立委鍾佳濱認為，台灣是單一國會，要怎麼解決國會席次分配問題，是否該加入面積、地域等考量，的確需要再檢討。

(中國時報)