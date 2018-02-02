張忠謀開金口 價錢好就賣

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中國時報
／台北報導

一手孵育的寶貝被買走，真捨得嗎？台積電董事長張忠謀日前接受《天下雜誌》專訪，對於外資持股超過8成的台積電，若有私募基金或其他勢力收購該如何？他竟爽快回答：「假如價錢好的話，就賣給他嘛」，甚至認為台灣喜歡死守住是一種不好的文化。

占台股權重超過18％的全球最大半導體公司台積電，對股市影響力大到無法想，但外資持股高達8成，行政院開發基金持股僅6.38％，經營團隊持股也不多，因此才會被問到可能被其他基金收購可能。

張忠謀也明指收購是理論上可能，「但不是一個現實的論述」，理由是以台積電市值，任何單一勢力想收購都很難。他說，如有人出300元併購（接近8兆新台幣），這個金額是歷史上新高，沒有發生過的。

張忠謀反認為可能會有人想買個5％左右股票進入董事會，不過，他也透露，公司有抵抗的策略，例如可以縮小董事會，現在公司方面可以主導大概市場上7成的持股，如果改選董事，可能需要持股10％才能當選1席；但他認為，花了200億美元只為當1席董事，可能性不大。

這位半導體界龍頭今年6月就要退休，在專訪中也被問到台積電持股分散，會不會擔心離開後，公司方向走歪，台積電越來越「去台灣化」；張回應，也不用把企業當作永久都會很繁榮發達，像RCA（美國無線電公司）早就銷聲滅跡，奇異也大不如前。最後被問到離開台積電後，是否會放不下，張忠謀說：「沒有什麼放不下」，顯然已做好安心退休準備。

(中國時報)

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