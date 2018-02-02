年味濃 迪化年貨大街開跑

2018年02月02日 00:48 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節即將到來，北市著名的迪化商圈年貨大街於1日正式展開，開跑首日北市法務局組成聯合輔導小組前往稽查。消保官提醒民眾，購買年貨若發現標示不清、食品過於鮮豔、有異味、產品外包裝破損及未標示來源「都別買」，遵循以上5大原則可避免誤踩年貨地雷。

農曆年前天天稽查

再過兩周就是農曆春節，迪化商圈也正式開辦年貨大街，吸引不少欲辦年貨、甚至是外國觀光客前往踩街大肆採購，但以往年貨大街曾經發生些許消費糾紛案件，為此，法務局消保官與消防局、衛生局等單位組成聯合小組，將在農曆年前「天天」前往稽查，保障民眾購買年貨各方面安全。

主任消保官何修蘭表示，民眾到年貨大街採買年貨，最常遇到價格標示不清、品質參差不齊等現象。

何修蘭呼籲，民眾到年貨大街消費時，除了注意價格需「貨比三家」、注重品質外，同時還要留意商品是否有完整標示，通常有問題、容易發生爭議的貨品，基本上外包裝「什麼標示都沒有」，若出現問題，民眾恐求償無門。

另外部分民眾過年喜愛年節乾貨糖果及食品，買回家後卻發現風味不佳，為了讓民眾「不踩年貨地雷」，何修蘭指出，購買年貨須把握「5大原則」，分別為標示不清、外觀過於鮮豔、有異味、產地來源不明及產品外包裝有破損等「都不要買」以外，也提及無論是整裝或是散裝的食品，買回家後最後盡早食用，避免食品產生變質。

價格標示不清別買

何修蘭表示，長達兩星期的年貨大街稽查，重點會擺在商圈攤販所販賣的商品標示、食品安全、環境清潔以及消防安全等項目上，如果首次發現違反上述規範，稽查人員將會當場輔導商家改善，若後續再次查獲，將祭出罰單措施，以確保消費者權益及食用安全。

(中國時報)