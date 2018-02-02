土城醫院大趕工 拚明年營運

市立土城醫院（右，模型圖）興建一波三折，目前工程進度24％，力拚明年底營運，以服務120萬名民眾，打造新生活園區。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導

新北市立土城醫院是台灣第三家採行BOT方式醫院，由長庚醫療集團投資67億元，規畫總床數1058床的區域級教學醫院，興建過程一波三折，先是公墓遷移不順利，接著又挖到約3000多年前「斬龍山遺址」，以及樹木移植不當等風波，全案延宕到2015年底才動土，目前工程進度約24％，新北市長朱立倫1日會勘表示，期盼明年底營運。

工程一波三折 完成24％

新北市每萬人口的急性病床數排名全國墊底，尤其土城缺乏大型醫院，相較於鄰近的三峽區恩主公醫院、板橋區亞東醫院，土城人也希望在當地設立大型醫院，2007年起，市府推動土城醫院興建案，相中土城第一公墓為預定地，2012年遷葬整地時，竟發現距今3000年前的陶片、石器等古物，屬於「斬龍山遺址」，不得不停工6個月，委託考古專家進行搶救。

斬龍山公園 11月先完工

文化局表示，斬龍山文化遺址將採現地保存，集結出土文物打造兼顧休閒教育功能的「斬龍山遺址公園」，規畫休閒步道、設立解說碑，並預留陳列館建築空間，目前已完成基本設計，預計今年11月完工。

朱立倫1日視察工程進度表示，土城重畫區公共建設、民間投資已陸續進駐，配合日後捷運萬大線通車，打造土城新興生活園區，雖然土城醫院規畫興建期間挑戰不斷，有信心明年底營運。

衛生局表示，土城醫院採黃金級綠建築標準建造，規畫為地下3層、地上15層，提供1058床數，其中500多床為呼吸照護、洗腎及安寧特殊病床，服務系統比照林口長庚標準，未來可供120萬名民眾就近診療。

衛生局表示，未來將針對低收入、身心障礙者、70歲以上患者免收掛號費，身心障礙者也由醫院負擔部分醫療費用，另提供免費接駁公車往返土城醫院、捷運土城站及永寧站，方便就醫。

(中國時報)

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