駁退讓 宋瑋莉要求回歸機制

2018年02月02日 00:48 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長初選爆烏龍，導致前移民署長謝立功與基隆市議長宋瑋莉「誰上誰下」難產，國民黨副主席郝龍斌1日在廣播節目上證實，宋瑋莉願意退讓給謝立功出線，並說明宋沒有要交換下屆議長，宋則回應，「確如郝所說，但因為被外界質疑民調被操作，所以堅持回歸黨內機制。」不過，謝否認「兩人有坐下來談過」的說法，但「尊重」對方。

郝爆料宋願退讓 讚大度

郝龍斌表示，當時民調發生烏龍後，謝、宋2人有坐下來談過誰較適合，且由於民調在誤差之內，雖然最後是宋贏，但宋很「大度」，願意退讓，由謝出線。

郝龍斌說，雖然民調公司犯錯，但基隆市黨部也難辭其咎，且上午公布民調時，宋瑋莉就宣布敗選，即使下午民調又翻轉，她仍非常「顧大局」，同時也擔心人家說中間有鬼，所以願退讓。

另外，針對傳出黨中央承諾，若宋退選就讓她做下屆議長一事，郝回說：「子虛烏有！因為她已經是現任議長了，不需要黨中央承諾，且若要做下屆議長她就不會來選市長」，郝還反問「你有聽過現任議長要交換下任議長過嗎？」

傳與宋談過 謝立功否認

宋瑋莉下午發聲明回應，在初選民調結果出爐的第一時間就已恭喜並表態支持謝，後續卻因民調公司數據誤植引發軒然大波。

宋表示，團結應該是最優先考量，孰料卻招致外界質疑民調公正性與「操作數據」等說法，這對於國民黨與個人名譽都造成莫大傷害，她絕不能忍，堅持必須還原事實讓真相大白，並將一切回歸黨內機制。

「尊重宋的決定和看法。」謝立功回應，28日上午公布民調時，宋有來恭賀他，很敬佩她的大度量，至於宋不滿指民調操作的說法，他還是尊重。不過，針對郝龍斌說宋當初退選，且謝、宋2人有坐下來好好談，謝則否認，面對記者追問，謝則回：「該講都講過了，謝謝。」

(中國時報)