桃捷應試出聲 考生抱蛋喊冤

考生表示，他的共同科目遭打0分，讓他一度以為是試卷壞了，事後才知道遭認為手表響起，該科0分計算。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園一名考生1月21日參加桃園捷運公司招考，應考時突傳來手表整點鈴聲，考生說，他僅抬頭瞄了一眼又繼續考試，而第二節也繼續應試，卻在29日查詢成績時，發現該科遭0分計算：「監考人員未當場確認，怎能認定鈴聲就是我的？」為了保留第二階段面試機會，考生將向桃園地院聲請民事訴訟假處分狀，捍衛自己的權益。

涉違反規則科目打0分

「現在想想，當初聽到聲音，不應該抬頭看一眼。」考生指出，筆試分為2節考試，考「共同科目」時，一開始是傳來2聲Line，未見監考人員處理，但10點左右，聽到有人手表準點報時，「聲音大到全班都聽到」，他抬頭看了監考人員一眼，心想還不做處理，這太扯了吧。

考生隨後繼續應答，也參加第二節「專業科目」，手表報時依然發出聲響，當29日開放成稽查詢，卻發現共同科目被打了0分，原本他以為是電腦讀不到他的卡片，再向開南大學查詢，才知道被當作違反考試規則。

抗議監考未當場查證

承辦考試的開南大學表示，監考人員發現手表發出聲響時，只會註記而不會制止，因為怕影響到其他考生的權益，而當時為何會這麼肯定聲響就是該名考生的，在於監考人員正好走到考生面前，確認就是他的手表響起。

「花了1年多時間準備，所有的

努力一瞬間化為烏有！」考生說。他能保證，當時聲音發出時，監考人員不在他旁邊，之後才走到他位置前停留一下，而聲響的位置在他座位右前方。

「如果當下懷疑我手表發出聲響，應該當場或考完立即檢視，但這些查證的動作都沒有，也沒有任何澄清的機會，就判定一個人死刑，請問這樣的考試還公正公平嗎？」

(中國時報)

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