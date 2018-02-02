網拍醫材觸法 年開罰108件

台中市食藥處提醒消費者網購醫療器材，一定要注意外包裝是否載明醫療器材許可證字號及品名、製造日期或有效期限、廠商名稱及地址、用法用量、主治效能或適應症等。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導
好可愛的OK繃哦，但OK繃屬於醫療器材，出國購買自用切勿上網販售，否則就會觸犯《藥事法》，被稽查到至少罰3萬元。（馮惠宜攝）

網路上什麼都賣，但小心觸犯《藥事法》，台中市衛生局106年查處網路違規販售藥品或醫療器材案高達231件，其中108件都是無照藥商違法販售，只要被查到就至少開罰3萬元，去年就開出高達320萬元罰單！

合利他命、OK繃、去疤凝膠等日常生活中常見的物品，若無藥商許可執照，全都不能在網路上賣。台中市食安處秘書蔡文哲指出，去年調查網路違規販售藥品或醫療器材案件中，以無照藥商違法販售比例最多，被裁罰的108件中，多數是家庭主婦或大學生做日、韓代購。

錢沒賺到 先賠3萬元

蔡文哲表示，這些家庭主婦與大學生把日本暢銷的合利他命、小花藥水、卡通OK繃及若元錠等藥品，一起PO網販售，也有產婦是剖腹產買了診所推薦的去疤凝膠後，用不完想網拍換現金，結果都被抓到。

蔡文哲說，依《藥事法》規範，所有藥品都不能上網販售，像合力他命、小花藥水、泰國酸痛藥膏等都算藥品；至於醫療器材，目前僅開放部分醫療用品得以在網路上販售，主要為低風險第一等級醫療器材，開放具有實體通路營業處所之醫療器材藥商，向衛生局提出申請經核准後才可上網販售。

手術口罩 也是禁賣品

民眾如透過網路通路，販賣家中用不到的醫療器材，包括常見的溫度計、外科手術口罩、血壓計等，也都涉違反《藥事法》第27條規定，得處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

針對消費者，蔡文哲也提醒，藥品和醫療器材，宜到藥局由藥師或醫藥專業人員諮詢後再買，可了解用法、效能與適應症，較有保障；且在購買產品前「仔細查明」是否屬醫療器材，確認外包裝是否載明醫療器材許可證字號及品名、用法用量等資訊。

(中國時報)

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