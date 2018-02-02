人物側寫－常夢到有腳 洪家益想站起來

2018年02月02日 00:48 中國時報 曹婷婷

「時常夢到自己有腳了，但卻走不動…！」0206地震將屆2周年，從維冠大樓脫困卻失去雙腿的洪家益，是這場地震受傷最嚴重的人，住院長達9個月才出院，去年11月購入新房，逐步重建家園，失去的雙腿只能在夢裡再見，樂觀的他以不疾不徐的步伐，邁向新生。

2年過去了，0206地震仍讓很多台南人心有餘悸，洪家益說，隨著家園被震垮的日子接近，就不禁會回想事發畫面，「其實，當下根本不知道大樓倒塌，只覺天旋地轉，接著就被東西壓住。」

之後發生的事情，猶如電影情節。受困12小時獲救送醫，一度心跳停止，生命垂危，後又經醫師評估須從大腿根部截肢，保住性命，經歷20次以上手術治療，終於重生。

以滑板、輪椅代步

只是，面對雙腿俱無，他雖盼能裝義肢，但受限連殘肢都沒有，無法操控義肢，即使裝了，頂多只能走15分鐘就必須卸下，現階段，在家仍以滑板移動、外出以輪椅代步。

出院後，他一度與妻小接受社會局安置大林國宅，3個多月前，才終於擁有一個家，「感謝市府和社會這麼多人幫忙，不然我們沒辦法這麼快爬起來。」不同於其他受災戶對大樓心望之卻步，考量自身行動不便，家益新居仍選擇落腳大樓，「害我們的不是大樓，是建商！」

腳痛錯覺 經常失眠

地震倒塌的大樓，是新婚剛買下的新房，一夕間倒掉，家益夫婦堅強走過來，陽光大男孩般的家益，面對人生巨變說得坦然，但內心仍期待有天能站起來，「到現在還是常痛到睡不著，明明已經沒有腳，卻覺得腳在抽痛。」他說，截肢初期，甚至會對著腳說話「好了，不要再痛了，你已經不再了！」

家益輕描淡寫敘述痛楚，他說，還能活著、跟家人在一起，就是最美好、幸福的事情了，「不要辜負上天把我留下來，心理站起來，比雙腳站起來更重要！」他的這股精神也感動許多人，不少學校、團體邀約演講，他說，近期都在籌備演講，等準備好了就會走出去，分享自己的故事、鼓勵更多人。

(中國時報)