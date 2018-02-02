緊急安置爆增 救助金快見底

屏縣府社救金專戶未指定項目捐款即將用磬，但強調社工服務不會打折扣。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

2018年剛過1個月，屏東縣政府社會處卻驚見，社會救助金專戶中未指定用途的款項僅剩48萬3871元，若無捐款繼續挹注，最多恐再撐3個月；探究背後原因，除受助人數逐年增加外，民眾捐款多指定協助學生完成學業或脫貧，讓不具福利身分的個案猶如雪上加霜。

受助案急增 3年多一倍

根據屏縣社會救助金專戶資料顯示，用來支應緊急安置個案的非指定用途款項，2013年最多曾達近1000萬元，但當年度動支這筆款項協助的個案僅20人，隨著環境變遷，受助個案急速增加，2016與2017年各有39人、38人，短短3年人數便增加一倍。

屏縣府社會處副處長徐紫雲說，早期第一線社工訪視家戶發現家逢變故或發生意外的社會邊緣人時，因為個案未達65歲，無法適用老人福利，又不符合殘障、低收入戶等資格，非老、非殘，當政府資源無法介入時，只能透過人脈媒合民間社福團體協助，解決燃眉之急。

救急不救窮 邊緣人難捱

不過坊間團體救急不救窮的原則，讓社工找尋資源時吃足苦頭，有社工透露，民間團體對於捐贈喪葬津貼或急難救助非常樂意，但對於需要長時間醫療及生活救助的個案，通常興致缺缺。

為不讓第一線社工疲於奔命，縣府5年前開始動用未指定項目捐款為這群沒有福利身分的社會邊緣人提供短期照護，這些個案普遍處理程序複雜，時間有時需追蹤長達10個月，以每月開銷平均2萬1000元計算，日積月累數目不容小覷。

政府難募款 待善士捐助

徐紫雲無奈的說，礙於政府機關無法主動募款，只能等待善士捐助，若帳戶持續沒有進帳，但服務必須持續，社工就能辛苦一點，若不符合任何社福補助，只好繼續從民間連結資源，讓社會有需要的人得以獲得照顧。

(中國時報)

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