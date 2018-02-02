提名卡卡 陳歐珀盼黨3月14決議

2018年02月02日 00:49 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選舉民進黨至今遲遲擺不平人選問題，對於黨中央有可能另徵召其他人選，立委陳歐珀1日再次強調這場縣長選舉沒有徵召的選項；冬山鄉長謝燦輝也澄清說他並不是「退出初選」，只是同意將權力交由中央選對會處理；員山鄉長江永和則發表公開信，希望黨中央同意他退出初選登記，並請其他兩人以「正副搭配」方式參選，勿再重陷民調之爭，衍生爭議。

民進黨祕書長洪耀福表示，如果中執會沒有通過推陳歐珀參選宜蘭縣長，宜蘭縣就會變成「徵召區」，陳歐珀1日表示，2018縣市長提名特別條例中沒有徵召機制，應該要按照既定機制走，希望黨中央能在3月14日就做出決定；至於如果黨中央最後仍決定採徵召方式將會如何因應？陳歐珀說，對於假設性議題不方便回答，要問黨中央。

謝燦輝表示，黨中央最後會不會採徵召方式他不知道，但個人覺得萬萬不可，除非提出來的人選是能夠讓大家眼睛一亮、眾人稱讚的人選，如今國民黨已經確定人選，民進黨卻還是千瘡百孔，希望人選爭議能盡快落幕。

江永和則是將日前遞交給黨中央的一份信函對外公開，他不忍坐視民進黨危機日益擴大，願以身作則，捐棄一己之私，因此願意接受中央黨部「重回原點」的建言，同意交由高層協商並尊重黨中央任何決議。

(中國時報)