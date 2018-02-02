維冠災戶 活著為服務社會

2018年02月02日 00:49 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

0206地震2周年前夕，重建工程持續進行，地震中倒塌受創的維冠大樓住戶，走過巨變也陸續展開人生新頁，台南市代理市長李孟諺1日馬不停蹄拜訪截肢的洪家益、李宗典、曹瑋瓴及林武重、陳翊庭夫婦，致贈春節禮金也表達「市府一直陪伴你們一起」的立場。

台南市在前年經歷這一場地震浩劫，維冠大樓倒塌造成115死，更是台灣史上單一建築物倒塌罹難人數最多的災害，幸運生存下來的住戶也面對災後重建家園、重新適應生活，2年過去，大家也漸漸收起悲傷，迎向未來。

李孟諺說，年節將近，親自逐一拜訪關心傷勢較嚴重的受災戶，畢竟，他們的復健之路還很漫長，市府將以妥善的照顧計畫，當他們最有力的後盾，協助重新站起來。曹瑋瓴感謝說，「命是社會大眾給的，既然活下來了，我就要為這個社會做一些事，這是我現在可以做的事！」

市府也依照個案需求提供不同服務，如洪家益因雙腿自大腿根部截肢，無法工作、出入仍不便，社會局除了提供生活補助，也提供外籍看護工、保母費用補助，減輕他們的生活、育兒負擔。

此外，0206地震後，各界高度關注老舊校舍安全議題，經專業結構技師篩選出耐震能力不足校舍申請耐震補強或拆除重建，一共28校43棟拆除重建，補強工程100校159棟，總經費約30億元。

校舍補強、重建現均已陸續發包或細部設計中，預計花3年時間，完成所有重建及補強工程。

(中國時報)