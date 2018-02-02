非老、非殘邊緣人 成福利缺口

2018年02月02日 00:49 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

未婚、無子女，缺乏手足與家庭支持，加上未滿65歲，是這群社會邊緣人最常出現的樣貌，若沒有一定金額的儲蓄或經濟條件，只要遭逢意外，就容易跌落深淵，最嚴重恐將一蹶不振，社工們將這群非老、非殘對象視為「福利缺口」，公部門仍有提供照顧的必要。

64歲阿華獨居、沒有子女，因病就醫開刀後幾乎花光積蓄，術後返家無人照料且無法行走，導致病況復發再次住院，事後經醫療團隊評估有安置必要，才轉至護理之家，期間開銷則由縣府非指定用途捐款支應。

年紀較輕的阿清，因路倒、意識不清被緊急送醫，雖健康狀況好轉，但整體心智功能及肢體行為復原情形仍難以獨立生活，只好由縣府轉介安置機構，透過復健期待能回歸正常生活。

屏縣府社會處長劉美淑說，這群人在未取得福利身分前，根本沒有任何公單位的資源能夠介入，相較真正的弱勢，這些人處在社會邊緣，狀況更為嚴峻。

有社工分析，各界善款多指定捐助貧戶幼兒的就學或脫貧計畫，畢竟這些孩子充滿著未來性，加上一些道德論的觀點，容易導向這群社會邊緣人早期不知開源節流，才導致今日局面，在有限社福大餅下只能被犧牲。

不過以政府觀點來看，每個人都必須被照顧到，劉美淑認為，人生境遇有高有低，陪伴這群人走過最低潮的時刻，期待迎接暗夜後的那道曙光，政府責無旁貸。

(中國時報)