交管至2月14 年後周日設徒步區

2018年02月02日 00:49 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

迪化商圈年貨大街1日開跑，即日起至14日止將執行交通管制，早上11時至晚間24時將禁止車輛進入，同時在農曆年後，迪化街「南街」周日也將成為常態徒步區，每逢假期同樣禁止車輛入內，以方便遊客採購逛街。

北市府今年度在迪化街、華陰街、後站、台北地下街、寧夏夜市等商圈舉辦「2018台灣年味在台北」活動，希望民眾及遊客能在台北的都會環境中，仍可體驗濃濃的春節氣氛，而迪化街商圈更是北市傳統採買年貨的主要據點，1日迪化年貨大街開跑後，隨即吸引大批人潮搶先逛，讓人感覺「過年到了」。

為了維持遊客逛街的品質，北市警局宣布，於1日至14日針對迪化街商圈進行交管措施，包括迪化街一段、歸綏街至南京西路口，早上11時至24時禁止車輛進入，同時嚴加取締周遭違規停車，民樂街則彈性實施時段性單行管制，必要時也將進行交管，呼籲民眾搭乘大眾交通工具，避免車位難找和遭遇塞車等窘境。

另外迪化街推動「行人徒步區」，1日由台北市都市設計審議會修正通過，預計農曆春節過後公告實施，屆時迪化街「南街」將成常態徒步區，範圍從南京西路至民生西路段，未來每週日上午10點至下午5時，禁止車輛出入，僅提供遊客步行入內，提升購物品質。

(中國時報)