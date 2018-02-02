送信給鄭文燦遭拒 學童痛哭

學童守護藻礁，1日準備一人一信送給桃園市長鄭文燦，卻被阻擋在大門外，市長辦公室主任陳坤榮（左）現身仍以「市長不在」婉拒，學童當場抱頭痛哭。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

搶救大潭藻礁行動聯盟逾百人，1日抨擊桃市府身為藻礁的地方主管機關，卻和中央互踢皮球，更出示市長鄭文燦選前高喊「保育藻礁永不妥協」音檔和簽署的承諾書，痛斥他背信忘義，數十名學童一度想送信給市長卻遭拒，當場潸然淚下痛哭，市府允擇日安排，才結束逾2小時的抗議。

桃市府農業局則澄清，一級保育類野生動物屬國家級，藻礁有7500年歷史，且涉及柴山多杯孔珊瑚，應由中央決定，強調《文資法》提報的自然地景只說「主管機關」，沒有特別指明地方，中央才具畫設自然地景、自然紀念物的權責，環評已於上月底要求中油補正資料再審，林務局也啟動「大潭藻礁海岸生態之科學調查研究」，市府會尊重中央決議。

20餘個社運團體1日聚集桃市府前，反對中油在大潭興建第三天然氣接收站，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、東海大學生命科學系特聘教授林惠真都到場聲援，強調桃園綿延27公里的藻礁，全球僅有，去年又發現珍貴的柴山多杯孔珊瑚，但藻礁被破壞到僅剩7公里，必須誓死守護。

荒野保護協會義務律師陳憲政說，市府以觀塘工業區開發事涉國家重大能源，推託無權協調，甚至說「市府只要提供資料就好」，抨擊中央與地方在經濟利益誘惑下互踢皮球，默視環境遭破壞，呼籲立即依文資法、野保法啟動自然地景審議，保護藻礁。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政則當場出示鄭文燦允諾保護藻礁的音檔和親筆簽署的承諾書，痛斥鄭背信忘義，強調施工前都能懸崖勒馬，籲鄭不要成為桃園藻礁的「世紀殺手」，並點名選前也簽署承諾書的王浩宇等10位市議員信守承諾。

(中國時報)

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