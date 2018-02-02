保存涂爐精神 日新醫院轉型文物館

2018年02月02日 00:49 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

82年歷史的朴子日新醫院經過轟動一時的保存抗爭行動後，不只被指定為古蹟，還被同樣具有古蹟身分的配天宮買下，未來將朝配天宮附設醫療文化館規畫營運，1日在日新醫院修復再利用交流活動上，涂爐醫生兩個80多歲女兒特地回家關心，還細數父親當年行醫的點滴，讓參與座談民眾彷彿又看到涂爐穿梭醫院看診治病的身影。

日新醫院為嘉義市長涂醒哲祖父涂爐所建造，2013年涂家原本要拆除賣給建商，因地方民眾與文史工作者極力阻擋，歷經一連串暫定古蹟、認股活動到古蹟指認等過程，現為配天宮資產，而縣府去年也委託雲林科技大學團隊進行日新醫院調查研究修復再利用計畫，待今年中完成歷史、建築調查、修復再利用計畫後，就進入細部設計，期望3年後能順利轉型成醫療文化館。

為擴大公民參與，雲科大團隊1日在日新醫院舉辦工作坊，由建築與室內設計系助理教授蘇明修導覽，講述日新醫院的歷史和價值，計畫協力主持人，文化資產維護系助理教授王新衡指出，為聽取各界聲音，兼顧計畫周延性和未來營運方向，才會邀市民與涂家後代共同討論，以利日後永續經營。

涂爐兩個女兒，88歲的涂淑媛和84歲的涂淑嬪昨在家人陪伴下，回到許久不見的老家，涂淑嬪形容記憶中的父親非常忙碌，除要醫治院內病患，也常出診到偏遠的鄉下，一生照顧難以數計的病患，尤其正值戰亂期間，父親還特別挖了兩個防空洞，供病患和鄰居使用，對朴子貢獻良多，得知父親一手創建的醫院要保留做醫療文化館，「內心很歡喜」。

縣府文化觀光局長許有仁指出，待雲科大團隊提出相關細部設計後，就會協助向文化部申請經費復舊整新，希望能在表定時程3年內讓文物館營運起來。

(中國時報)