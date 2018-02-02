又抓到台商賣油給北韓

2018年02月02日 00:49 中國時報 曹明正 、 吳江泉 、 潘建志 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

檢調又查獲一起台商資助北韓案！56歲男子莊錦宏成立海外紙上公司，旗下獅子山籍「金穗輪」（Jin Hye）涉嫌於去年12月初從台中港載運7000噸柴油到東海賣給北韓。高雄檢調上月30日搜索約談莊，檢方訊後以莊涉犯偽造文書罪諭令200萬元交保，並限制出境出海。

莊男去年3月透過親戚李姓女子當人頭，在馬紹爾群島成立紙上公司「高旗貿易」，並在同年10月間取得獅子山籍油輪「金穗輪」所有權。「金穗輪」曾4度易名，2016年12月27日才變更為現在船名。

雄檢年初偵辦高洋漁業負責人陳世憲涉嫌海上駁油予北韓案時，接獲調查局情資，指莊男去年底亦運油到公海賣給北韓，因此展開偵辦。經檢調連日過濾相關情資及蒐證後，發現莊男疑就所使用船隻之進港簽證及出口報關事項等，涉有申報不實情事，1月30日帶隊指揮調查局及高市警局搜索莊男住處等5地點，約談莊男、李女等5人釐清。

檢調查出，「金」輪去年11月23日再度進到台中港，12月1日出港時，莊男即另向不知情的油商買油，載送價值約1億1000萬元的7000噸柴油出港。

據了解，「金」輪12月出港時出口報單上填寫的目的地是香港，不過卻被美國拍到在東海駁油給北韓，手法與陳世憲類似，雖莊男否認知道賣油給北韓，檢方訊後諭令200萬元交保，並限制出境出海，其餘4人訊後請回。

屏東漁業人士說，過去東港頻繁僱用北韓漁工，因北韓漁工由國家統一訓練，加上年輕、很受僱主歡迎。不過自從配合國際制裁，禁止北韓漁工來台，加上去年4月27日東港發生北韓漁工凶殺案後，最後一批已被送回，目前東港已無北韓漁工蹤跡。

(中國時報)