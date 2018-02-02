首台鐵道自行車亮相 驚豔

2018年02月02日 00:49 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

千呼萬喚「駛」出來！國內第一台Rail Bike鐵道自行車，1日在縣府首度亮相，具備安全、舒適及定位導覽等多元功能，預定今年6月底試營運，行駛舊山線鐵路勝興站到內社川橋間，可望掀起綠能運動新興旅遊型態，也迎合國際雙慢城慢食、慢遊、慢活的理念。

另在勝興站旁的86號貨棧房，經整修後以新面貌迎客，目前正推出舊山線藝術駐村及鐵道映像展，以舊山線歷史和工藝奏出起序曲，再分別以駐村藝術創作和取景舊山線的電影經典畫面，演奏第一及第二樂章，可與鐵道自行車相輝映。

縣府推動舊山線跨域亮點計畫，以「舊山線魅力世遺．國際慢城」為主題，爭取交通部觀光局補助3億元，推動建置全台唯一鐵道自行車系統，結合三義國際慢城行銷舊山線鐵道風情與人文之美，盼為觀光產業帶來商機。

縣長徐耀昌、縣議員韓茂賢、陳永賢、三義鄉長徐文達、鄉代會主席呂明忠及台鐵運務段長蘇鎮霖等人1日搶先試乘，新車以穿越隧道口意象現身，讓民眾一陣尖聲驚叫。

文化觀光局長林彥甫表示，騎乘路線由勝興車站穿越2號隧道、經167號謤誌、魚藤坪橋、3至6號隧道群至內社川橋，全程約6公里，時間約半小時，預計6月底試營運，迎接暑假旅遊人潮。

徐耀昌說，參訪挪威、德國等先進國家後打造的鐵道自行車，安全、舒適又節能，未來先停放在縣府大廳展示，正式營運後將是國內新型態旅遊，舊山線也可望成為國際旅遊亮點，帶動苗栗觀光蓬勃發展。

(中國時報)