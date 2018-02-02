病例爆增 類流感延燒到過年

2018年02月02日 00:49 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

類流感疫情進入高峰期，嘉義縣醫院類流感門急診就診人次短短3周就爆增3成，擔心例假日就診病患湧入醫院急診，反而造成群聚傳染，小病到大醫院更排擠重傷病患者就醫權，嘉縣衛生局啟動應變機制，已協調縣內42家抗病毒合約診所假日開設類流感特別門診，由於天氣變化劇烈，衛生局預估類流感疫情恐持續到農曆春節。

嘉縣衛生局疾病管制科長李昭瑢指出，1月分類流感疫情明顯有持續升溫狀況，對比1月分第1周和第4周，發現單周門急診就診人次從1522人次，上升到1980人次，跳升30％，已超過流行預測值，且短時間增加的幅度比往年更為嚴重，鑑於冷氣團一波接一波，衛生局啟動應變措施，提供民眾假日就醫的方便性。

李昭瑢說，幸好目前通報類流感都屬輕症，且1月到現在尚未傳出有流感重症個案，顯見疫情尚在控制內，因年關將屆，加上2018台灣燈會即將舉行，衛生局已協調嘉義長庚醫院、衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院和大林慈濟醫院春節期間開設類流感特別門診，含家醫科、小兒科和感染科共36診次。

另在燈會各燈區醫療站也備有口罩、乾洗手劑供民眾使用，另燈會接駁公車免費供應口罩，李昭瑢表示，依往年經驗，時序將進入流感高峰期，呼籲民眾提高警覺，醫院也要嚴密監測急診就醫服務量能，適時啟動類流感病人分流機制，以免擴大感染，連醫護人員也中標。

(中國時報)