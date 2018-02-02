雪山積雪30公分 雪線近2000公尺

雪山主峰沿線海拔高於三六九山莊3100公尺的山區，已積雪超過30公分，路標指示和部分路徑都遭冰封。（雪管處提供）

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中國時報
／苗栗報導

全台急凍，高山大雪紛飛，苗栗縣雪霸國家公園管理處指出，雪山主峰沿線海拔高於三六九山莊3100公尺的山區，已積雪超過30公分，路標指示和部分路徑都遭冰封，未來若水氣足夠，雪線不排除降到2000公尺，籲登山遊客注意天候和雪況，安全優先考量。

雪霸國家公園管理處處長鍾銘山1日表示，最近3波冷氣團來襲，雪山從1月29日晚間持續至2月1日為止，凌晨都接續出現降雪，目前從369山莊、黑森林、圈谷及雪山主峰，積雪最深處達30公分。下波寒流周六來襲，如果水氣夠的話，可能海拔2000公尺的山區也降雪。

高海拔空氣稀薄、低溫，山區部分路牌和原有路徑相繼遭大雪冰封、覆蓋，資深的雪地指導員前往勘查雪況過程，都顯得吃力也要格外小心。

「山永遠都在，命只有一條！」鍾銘山再次呼籲，近期要申請登山進入雪地的遊客，務必準備好雪靴、雪杖、冰斧等裝備，做好完善準備。雪霸國家公園目前為雪季期間，有安排志工擔任雪地指導員，每日深入山區觀察雪況，遊客入山可向雪管處諮詢資訊，入山後再依指導員建議路　徑，確保安全。

雪管處表示，由於2年前曾有一波霸王寒流來襲，當時海拔約1000公尺的山區幾乎都罕見降下白雪，如依氣象預測，周末這波寒流來到台灣，預估雪線也跟著下降，雪霸國家公園內的武陵、觀霧、雪見等遊憩區，也有可能降雪，遊客上山旅遊應注意天候狀況。

(中國時報)

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