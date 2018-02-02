澎湖海域超低水溫 嚴防寒害

2018年02月02日 00:49 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

一波波寒流來襲，澎湖海域水溫持續下滑，農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心連續水質監測，赫見15℃以下寒流警戒線超低溫，1日緊急發布警訊，提醒釀生寒害。

澎湖水試所指出，連日來針對澎湖北海的目斗嶼及澎湖內海的西嶼二崁海域採樣，利用無線感測網路技術進行即時連續水質監測，每半小時取得海域即時水溫資料一次。

調查發現，上周冷氣團接近後，兩地水溫呈現開始下降情形，目斗嶼海域平均日均溫21.03℃降至18.35℃、二崁海域19.53℃降至17.63℃，其中二崁海域2月1日凌晨5時的最低溫已達16.55℃。

根據中央氣象局的氣象預報，周六還會有新一波寒流衝擊台灣，而且時間會持續到下星期三，屆時隨著海氣溫差與風速增加，澎湖海域海溫將會受到寒流的影響再持續下降，預估水溫很可能降到15℃以下。

澎湖水試所表示，根據2008年、2011年澎湖海域發生了兩次嚴重寒災的極端天氣事件，當時中心監測獲得的內海最低海溫分別是11.7℃及13.4℃，因此當水溫降至15℃以下時，海域出現寒災的風險將會大大增加。

為了防範未然，水試所緊急發布澎湖海域低水溫通報，提醒沿海漁民及養殖業者採取適當防災措施盡早因應，以減低可能發生寒災所帶來的風險損失。

(中國時報)