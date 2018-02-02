名家創意揮毫 十犬十美迎春

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

誰說寫春聯一定要正經八百、一筆一畫？將春聯構思成一幅圖畫，是近幾年來非常流行的寫法，新竹縣書法名家跟上潮流，大筆揮毫「十犬十美」春聯，要考考民眾的眼力，猜猜看「十犬」在哪裡？這些創意春聯可在「2018年新竹縣書畫藝術學會美展」3日開幕當天索取，帶回家張貼，過一個喜氣洋洋的旺旺年。

在文化局美術館展出的「2018新竹縣書畫藝術學會美展」，邀請縣內專精書法、繪畫的名家們，聯合展出精心創作的作品，分別為水墨畫、書法（包括篆刻）、油畫、水彩畫其他作品等5大類共120幅作品，展期即日起至11日止。

在1日的揮毫贈春聯活動中，由書法家胡國龍老師與新竹縣書畫藝術學會會員所共同構思，胡國龍主筆的「十犬十美」春聯，也是這次美展的主視覺。胡國龍說「十犬十美」是以篆書象形方式所書寫而成，第1層有4隻犬，第2層有2隻，底下那層有4隻，總共有10犬，用這種方式與民互動，讓年過得更有學問更有趣。

文化局長張宜真表示，參與聯展的各個書法家作品書風各異，以躍動優美的文字線條書名賢詩句，例如「狗go藝思」、「狗go吉祥」等，繪畫作品題材多元，內容豐富創作精湛，希望藉此美展提升縣民對藝文的欣賞及充實生活內涵，進而營造真善美的祥和社會，歡迎藝文愛好者蒞臨對話與交流。

(中國時報)

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