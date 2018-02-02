最後1隻私飼台灣黑熊 安置壽山

台灣最後1隻私人飼養的台灣黑熊。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣長治鄉民李姓民眾合法登記飼養3隻台灣黑熊，前年李男過世後，經由屏東縣政府媒合，去年9月將其中2隻送往台北市立動物園照養收容；最後1隻也在1日送到高雄市壽山動物園收容，這也是台灣最後1隻私人飼養的台灣黑熊。

李男合法飼養的3隻台灣黑熊，其中1隻母熊在《野生動物保育法》公告實施前就飼養，其他是經由人工繁殖出生。飼養期間縣府雖會定期派員查核環境衛生及籠舍安全性，不過2015年仍發生李男遭飼養黑熊攻擊的事件。

前年李男過世後，雖然家人已和黑熊有感情，捨不得將黑熊送走，不過考量專業照料、飼養安全性、台灣黑熊域外復育計畫等，經相關單位協調後，決定將3隻台灣黑熊分別交北市立動物園及高市壽山動物園收容安置。

去年9月底，先將1公1母2隻黑熊，由專任園獸醫師陪同，以空調貨車載運護送到台北市立動物；剩下的1隻黑熊，則在1日架設固定運輸籠後，由飼主將黑熊誘食進箱籠內，再以貨車順利運到壽山動物園收容。

縣府農業處黃國榮處長表示，這隻黑熊是2000年經由人工繁殖出生，今年剛滿18歲，送到壽山動物園收容後，能得到更專業照養，及更大的活動空間，安全性也大大提升；這也終結了私人飼養台灣黑熊的情況。

未來壽山動物園也會與復育機構圈養的台灣黑熊進行配對，並做為野外族群的保育與研究，讓台灣黑熊族群能永續生存。

(中國時報)

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