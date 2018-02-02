淡江大橋投標 祭200萬獎勵

2018年02月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

創下國內史上蓋最久、流標最多次橋梁建設的淡江大橋，第三標主橋段工程邁入第8次投標，交通部公路總局1日再度釋出善意，修改後的招標條款針對施工期間不可抗力因素的工期延宕、工安責任等，承諾廠商予以協助，更祭出200萬元獎勵金給參與投標廠商，拚下月順利標出。

公路總局 釋多項善意

淡江大橋第三標主橋段工程過去因預算、工期不足和施工難度高等問題，自去年1月6日第1次開標以來7度流標，工程款也從85億元追加到125億元，工期從60個月延長至68個月，公路總局原定2月6日進行第8次開標，未料1日上午公告將截標日期展延至3月13日，招標預算、工期不變，唯調整部分條款內容。

公路總局西濱北工程處長吳昭煌表示，此次針對前次招標期間廠商提出建議與疑義進行部分條款內容修正，包括得標廠商在施工期間遭遇東北季風、冬季淡水河捕撈鰻苗等不可抗力因素影響工期時，可向申請延長工期，營建物料波動部分，物調指數改採個別項目計算物價調整款。

施工職災 將協助說明

至於廠商擔心施工期間難度高，中央修改採購法後一旦發生工安事件導致人員死亡，廠商須停權5年，隱藏性風險提高，公路總局也承諾，若廠商確實依照規定施工而仍發生職災，將協助廠商向勞安主管機關說明。

另外，為降低廠商被標成本，提高投標意願，原訂截標日期延期至3月13日上午9時30分止，並給予得標廠商及其他經評分及格的第2至第5名投標廠商200萬元投標獎勵金。

知情人士透露，目前傳出日本、韓國等國外廠商表達投標意願，然而過去也曾聽聞有國外廠商有意與國內廠商合作投標，卻還是7次流標，此次公路總局祭出200萬元投標獎金和條款修正誘因，有機會扭轉「零廠商」投標的頹勢。

(中國時報)