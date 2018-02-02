蘇澳服務區 往返東部歇個腳

國道5號蘇澳服務區一期工程在2月1日先行完工啟用。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

配合蘇花改蘇澳至東澳路段通車，國道5號蘇澳服務區一期工程在2月1日先行完工啟用，提供的服務內容包括公共廁所、停車場以及簡易賣場等，蘇澳服務區也是全國唯一設有「無性別公廁」的服務區。

提供停車及如廁服務

蘇澳服務區自去年7月開工後，1日舉辦第一期工程啟用典禮，即日起開放公廁及停車場等公共設施，另有一處簡易賣場提供購物服務，初步開放的停車空間包括69格小客車停車位及48格大客車停車位，公廁部分有51座男性小便斗、23間男廁及52間女廁，此外還設有複合式親子廁間、無障礙廁間與「無性別廁間」。

後續工程明年底完工

高公局表示，因應近年東部旅遊盛行及未來蘇花公路改善工程完成，預期將有大量車潮及人流進入蘇澳地區，蘇澳服務區一期工程配合蘇花改蘇澳至東澳段即將通車，2月1日起開放民眾使用，讓民眾多一個養足精神的休息空間，廁間內均加裝扶手，並加大廁間及走道空間，提供行動不便及高齡者更優質的貼心服務。

後續的二、三期工程包括旅客服務中心、賣場以及加油站等，已經規畫完成，目前正在進行邀標，預計最快可在明年底前完工啟用。立委陳歐珀表示，蘇澳服務區是地方民眾長期盼望的設施，經過多次質詢、要求，最後爭取到8.25億元的預算興建，未來將會持續要求交通部，在第二期服務中心完工後，劃設宜蘭農特產品展售區域，讓宜蘭12鄉鎮的農產品都能夠一一呈現在旅客面前，讓服務區除了提供休息外，也能實質帶動地方發展。

(中國時報)

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