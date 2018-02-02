熱水器更新補助 弱勢搶不到

桃園消防局編列經費200萬元補助民眾遷移或更換熱水器。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

近期天氣寒冷，也是瓦斯熱水器一氧化碳中毒的高峰期，中央政策補助民眾遷移或更換熱水器每戶3000元，桃園市消防局加碼補助200萬元，然而補助對象沒排富，就2016年度數據來看，桃園僅69戶弱勢戶提出申請受惠，中低收入戶得和一般民眾搶這塊大餅，連居住安全都處於弱勢。

據消防署統計，去年全台發生30起一氧化碳中毒事件，造成89人受傷、7人死亡，分析中毒場所主要發生於住家，原因多為使用燃氣熱水器時室內通風不良，導致一氧化碳濃度過高釀禍。

補助後仍是沉重負擔

桃園市2016、2017年獲中央分別核定34及44萬元，頂多只能受理100多戶，消防局去年及今年加碼編列200萬元預算，將低收入戶補助提高至1萬元，民眾可先至消防分隊登記，消防員會居家訪查，若確定為一氧化碳潛勢戶，可自行採購熱水器安裝，再持發票至分隊核銷。

水電業者表示，依一家五口家庭來看，需要30加侖的熱水器，如果是電熱水器，本身約1萬2000元，加上安裝經費，上看1萬5000至1萬6000元，一般民眾申請加減補助3000元，然而對弱勢族群而言，還得貼補至少5000元，仍是負擔導致申請意願根本不高。

每戶3000元不夠大方

危險物品管理科長吳家豪表示，去年度補助到8月才執行完畢，各分隊加強宣導，今年才到2月執行率近9成，名額快被秒殺。他強調，各分隊會針對社會局名冊針對中低收入戶加強宣導，主動出擊讓弱勢家庭優先提出申請。但熱水器補助中央經費杯水車薪，桃園市總預算逐年提高，大把銀子卻花在社福、建設上，對攸關人命的熱水器補助卻顯得不夠大方。

(中國時報)

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