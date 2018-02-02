治空汙尋良策 百萬獎金懸賞

2018年02月02日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

解決空汙祭重賞！台中市議員陳政顯1日發起「公開徵求解決空氣汙染辦法」，錄取者由台中市國家改革促進會贊助提供獎金100萬元！若經由產學醫環團民代評審，只要具體可行，能解決空汙就發給獎金。市府則回應，2016年秋冬空汙季協調公私場所降載，台中市是6都第1，86項空汙改善措施已獲成效。

86項改善措施 已有成效

台中市國家改革促進會理事長曾坤炳表示，他擔任兩屆合併升格前的原台中市議員，曾任民進黨台中市黨部主委，參選過澎湖縣長，為了全台空汙解決方法贊助100萬獎金，公務員不能只閉門造車，應結合民間力量，一起解決空汙。

陳政顯說，他號召民眾提出可行的解決空汙方案，4月30日以前將計畫書郵寄到「台中市北區大德街144號、陳政顯議員服務處」。

集思廣義 建議市府捐款響應

市議員楊正中強調，呼吸好空氣是天賦人權，改善空氣，政府束手無策，民力無窮，應該廣納意見；市議員劉士州則說，重賞之下有良策，盼大眾提出具體可行方案。

市議員顏莉敏、李榮鴻、黃馨慧則要求，環保署頒發台中市獎勵金1000萬元，市府應捐出1000萬元響應，讓民眾集思廣義，想出改善空汙的方法，也呼籲蔡英文總統重視中部人的呼吸權。

對此，台中市環保局長白智榮表示，市府將運用這筆獎勵金來強化空汙稽查採樣科學儀器設備、提升各項汙染防制工作，環保署對獎勵金用途有專款專用的規範，必須提報計畫向環保署申請核定後始可實施，市議員的建議與中央規範不符。

(中國時報)