整治花壇排水 再蓋2滯洪池

2018年02月02日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

7.5公里的花壇排水中游段流經市區，因無空間再拓寬，每逢豪大雨必淹水；彰化縣政府辦理排水改道疏洪，第一期工程前年11月已開工，彰化縣長魏明谷1日視察時，宣布完工後將加碼6億元，在上、下游處打造兩座各5公頃滯洪池，兼具觀光、遊憩功能，花壇鄉將可擁有2座「秋紅谷」。

爭取中央10.8億補助

在立委陳素月與黃秀芳邀請下，經濟部水利署長賴建信1日下鄉視察彰化縣內社頭、田中、及花壇與彰化四處排水工程，盼透過前瞻基礎建設經費補助，有效整治改善彰化縣內排水問題。

魏明谷表示，縣府已爭取4.23億元及2.21億元，辦理花壇排水上游改道一期工程及彰化山寮排水幹線工程，現更獲前瞻基礎建設計畫補助4.38億元，進行花壇上游改道後續二期工程，總計已爭取到中央10.8億元，改善花壇及彰化易淹水地區的問題。

兼具觀光、遊憩功能

魏明谷說，除了整治排水以外，未來還要建造兩座滯洪池，面積各5公頃，不只防洪，且兼具觀光、遊憩多功能，是平日運動休閒的好去處，總計約可容納2萬人，對於繁榮地方將有很大幫助。

水利資源處副處長吳文昇表示，中央雖未將花壇A、B兩滯洪池納入前瞻基礎建設中，但縣府已編列120萬元積極辦理非都市土地分區變更作業，以便積極向中央爭取後續用地取得與工程費用。

吳文昇說，不同於員林圓林園，花壇兩座皆為溼式滯洪池，分別為在花壇排水上、下游處，相距2公里；平時即為蓄洪有水狀態，水域面積各4公頃，其餘1公頃將規畫設置綠地、步道與遊憩設施。

賴建信表示，前瞻基礎建設計畫第一期將投入14億6000萬元，改善花壇、溪州、二林或埔鹽等地環境，期望與縣府合作展現高執行力、如期完工，希望能不淹水、且大家都有好水可用。

(中國時報)