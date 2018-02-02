強辯搶話 涂醒哲被轟出議場

2018年02月02日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗（右）喊話，府會勿意氣用事。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲上電視政論節目對107年度總預算被議會刪減幅度高，大吐苦水，與主持人唱和影射議會，遭議員圍攻，此話題持續到1日，議員張榮藏認為涂強辯、搶話，把他趕出議事廳，祕書長賴明煌率全部官員出場，議員怒飆賴「越權」，場面火爆、尷尬。

張榮藏首先發言表示，涂醒哲市長在電視政論節目再三說「少數特定議員」刪減市府總預算，含沙射影議會有議員因沒有拿到利益才刪預算，抹黑議會。張榮藏又說，涂市長短短3年任內頻繁出國，議會刪減出國考察費用就被說「窒礙難行」，是什麼理由？無黨籍及泛綠議員比藍營議員席次多，涂市長不獲支持，為何不檢討自己？

祕書長越權率官員離場

涂醒哲再三表示，議員誤解覆議案為洪水猛獸，他沒有在電視上影射議員。但張榮藏認為涂醒哲「好辯、強辯」，將他趕出議場，祕書長賴明煌隨即帶頭與所有一級主管離場，市府官員席位空蕩蕩。

議長蕭淑麗緩頰，請涂醒哲及市府團隊再進場。蕭淑麗表示，府會關係要和諧，不要意氣用事，才利於府會溝通，做市政討論、市政推動。涂醒哲回到議事廳，但議員黃秋澤不滿賴明煌指示一級主管出場，質問「祕書長憑什麼帶官員離席？」，又將賴趕出議事廳，張榮藏也轟賴明煌「已逾越市長的指揮權」。

不提覆議案對不起市民 涂醒哲在場外時受訪表示，議長請他出場，他就出場，但他若不提覆議案是對不起市民，也對不起市府同仁的努力。

廖天隆、莊豐安、蔡榮豐、王美惠、蔡文旭等議員針對市府提出覆議案又撤案的決策者、決策過程、主計處長房銘輝、祕書長賴明煌扮演什麼角色、是麻煩製造者、善盡職責或偏頗行事等爭議，各提意見。

莊豐安更表示，議員審預算，是職責，涂市長卻當作政治議題操作，搞得議會亂七八糟，議會3年來已給市長施政很大空間。

(中國時報)