首度三校合併 高雄科大揭牌

2018年02月02日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

由國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學與國立高雄海洋科技大學等3校合併的國立高雄科技大學1日揭牌，成為全國規模最大的科技大學；教育部長潘文忠說，高科大是大學法首次運用合併，「三合一」集3校的發展基礎及特色，成台灣科大第一大規模，具有重要典範與指標，意義重大。

楊慶煜獲選首任校長

高科大由原高應大校長楊慶煜出任首任校長，許多大專院校校長都到場參加，冠蓋雲集，潘文忠特地出席。

3校合併後，高科大學生人數達2萬7320人，僅次於國立臺灣大學，為全國學生人數第2大的大學，卻是最大的科技大學；合併後總校友人數高達16萬人，潘文忠表示，感謝校友共同成就高科大的合併，作為高科大最有力的後盾。

盼成南向政策人才庫

首任校長楊慶煜指出，高科大涵蓋建工、第一、楠梓、燕巢、旗津等5校區，在面對融合與改變中，將秉持「以人為本」的核心理念和「價值共創」的運作模式，實現人才培育、產學研發與國際鏈結的使命，讓高科大發揮整併加乘的效益。

楊慶煜表示，高應大創校近一甲子，在精密機械、土木、化材、模具、電機及電子等特色領域，已有超過50年的產業基礎；高海科大擁有最完整的海洋科技教育相關系所，歷年來已建構優質完整的海洋科技產學研發基礎；第一科大轉型為創業型大學，在財金、產業災害防制，及外語翻譯與應用等領域皆具有傑出表現。

楊慶煜說，期盼未來高科大能成為高雄地區工商企業發展的發動機，政府南向政策的重要人才資源庫，厚實並強化海洋科技產學研發，與地方共存共榮。

(中國時報)