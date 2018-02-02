道路標線防滑係數 5年全面提升

2018年02月02日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台灣道路標線以交通部規範的防滑係數45BPN為標準，不過許多車流量大的路段，常發生機車打滑事故，為提升駕駛人安全，北市交工處宣布，今年起不論新設或復舊標線，一律將抗滑標線提升到65BPN，相當於日本的標準係數，經費為原有標線的3.5倍，預計5年內標線全面更新。

交工處設施科長葉志宏表示，交通部規定熱拌材質的道路標線抗滑係數須達45BPN以上，不過機車仍可能因輪胎老舊、胎紋深度不足，發生打滑失控等意外，北市2015年起就針對機車流量大的路段提升抗滑係數，包括民權大橋、重陽橋、麥帥橋等早已提升為65BPN，實施後機車事故率有下降趨勢。

今年起範圍再擴大，只要全市有道路銑刨工程需復舊標線，或在市區道路、巷弄新設標線，一律採用65BPN標準。一般標線使用年限約2到3年，加上作業時間，交工處保守估計，大約3到5年可將全市標線更換完畢。

葉志宏表示，以每平方公尺成本計算，抗滑係數45BPN的標線約197元，65BPN的標線則要687元，價格為原有的3.5倍，今年交工處編列2500萬預算新設標線，標線檢修部分則約550萬元，總經費共計3050萬元。

除了提升抗滑係數，交工處也逐步進行標線減量，以斑馬線為例，依法規定黑色部分需留40到80公分，交工處將統一調整為間隔80公分；另外鄰里巷弄內慢行標誌，也會改成速限30公里，透過將標線面積縮小，減少機車行駛接觸標線的頻率，降低打滑風險。

(中國時報)