粉紅台8線 中橫櫻花盛開

2018年02月02日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

寒流來離，台8線中橫公路沿線最近很「少女」，公路總局在太魯閣工務段栽種3000多棵山櫻花開得茂盛，為冷清的中橫公路增添深淺不一的桃紅色氣息，吸引不少遊客上山賞櫻。

每年1月、2月正是櫻花齊聚開放的季節，台8線中橫公路自太魯閣口起至天祥、西寶、洛韶、慈恩關原沿線，公路局共種植約3000多棵的緋寒櫻及八重櫻，在太魯閣工務段栽植及維護下，沿途山櫻花盛開，妝點中橫公路。

太魯閣工務段長張宇博說，緋寒櫻及八重櫻屬薔薇科，緋寒櫻又稱「山櫻花」，八重櫻別名「重瓣山櫻花」，原產台灣、日本、琉球等地，花色桃紅，依海拔高度略有差異，此外天祥至文山溫泉沿途也有逾百株梅花樹，但花期僅有2至3周，建議民眾把握花期，收藏限量版冬季美景。

另外，寒流來襲，合歡山降雪機率高，公路總局提醒追雪、賞花民眾，高山地區氣候變化大，遊客上山前應留意各項路況資訊，做好行程規畫與應變措施，並確認車輛狀況，降低拋錨發生機率。

公路總局提醒民眾，由於冬季期間，高山地區的氣候變化相當大，遊客開車前往中橫公路沿線山區欣賞櫻花時，最好請隨時注意公路總局提供的各項路況資訊，並多利用公路總局省道即時的路況系統，事先作好行程規畫與應變措施，並隨時注意收聽警廣訊息。

合歡派出所所長張文盛指出，正值寒假期間，上山民眾明顯增多，本季雪季勤務循往年整飭不法拖吊、加鏈業者，今年更著重在工務段通報機制，即時做道路管制及封路措施，呼籲用路人出發前先查詢路況，再確認車況良好後再上路。

(中國時報)