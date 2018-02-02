苗栗今年補助名額 腰斬至20戶

2018年02月02日 04:10 中國時報 陳慶居 、 陳育賢 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

中央政策補助民眾申裝熱水器經費，儘管弱勢族群列為優先核准對象，但申辦戶數少得可憐，新竹縣今年提供57戶補助，弱勢族群竟不超過5戶。苗栗縣今年補助名額更「腰斬」，從去年41戶剩下20戶，遑論保護弱勢族群使用熱水器安全。

新竹縣消防局表示，雖然有針對弱勢族群、獨居老人、身心障礙者優先申請，但只要符合補助要項，都會提供經費。在消防局今年提供的57戶補助中，不超過5戶弱勢族群來申請。

「提供補助是種手段，目的在提高公共安全意識。」消防局表示，許多中低收入戶可能連1台上萬元的熱水器都無法負擔，更別提來申請遷移補助。消防局也表示，補助提供給有中毒潛勢的家戶，並非中低收入戶就表示熱水器必須要進行遷移，此間沒有絕對關係，不過消防局也表示，如果弱勢家庭真的很需要加裝熱水器，消防局可協助橫向聯繫社會處，尋求安裝熱水器經費的管道。

苗栗縣燃氣熱水器遷移或更新補助2017年補助41戶、每戶3000元，2018年補助名額剩20戶、金額同樣3000元。補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，經診斷後確有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器改善者。

消防局表示，補助優先順序依序是中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者、受補助者居家內有行動不便者如年長、幼兒、孕婦或身心障礙者等。對於經費不足補助腰斬，消防局也感到無奈。

(中國時報)