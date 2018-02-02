Gogoro 泰山高中成立技術認證中心

2018年02月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市教育局1日於泰山高中成立「新北市Gogoro智慧雙輪技術認證中心」，提供專業檢修課程，做為學生跨校選修以及睿能創意營銷公司（Gogoro）技術認證中心，通過技術認證的學生，將獲保障名額應聘成為正式員工，趕搭智慧電動產業熱潮。

市長朱立倫與Gogoro執行長陸學森1日共同出席揭牌典禮，並簽署合作備忘錄。朱立倫表示，新北市深耕技職教育，協助產業取得在地人才、根留新北，非常感謝Gogoro提供學習及工作機會，另為推動綠能產業發展，加速汰換二行程機車，今年起新北市加碼2000元，將補助金提高到1萬2000元，鼓勵民眾改買電動機車，共同維護環境品質。

教育局技職教育科股長江彥廷表示，過去透過就業導向專班、建教合作方式，協助技職學生接軌職場，此次首度提供專業「智慧電動雙輪檢修課程」讓學生跨校選修並進行技術認證，每年並將保障10位通過技術認證的學生進入Gogoro就業。

此外，為了讓學校師生同步接軌智慧電動產業發展知識，預計今年暑假辦理專任教師赴Gogoro研習，取得技術認證之外，雙方合作研發學校課程、企業教育訓練的教材教案。

陸學森表示，Gogoro於2011年在新店創辦，目標不只是開一家公司，而是開啟一個新行業，讓年輕人有很好的機會，技術認證中心成立等於是第二個開始，透過與市府合作，每年聘用通過技術認證的學生，讓學校學習與職場無縫接軌。

(中國時報)