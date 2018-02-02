瑞穗好美 車站徵靚照

2018年02月02日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台鐵花東線各火車站新建工程陸續完工，瑞穗火車站也已完成啟用。交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為行銷瑞穗地區的觀光景點，特別辦理「瑞穗好美─瑞穗車站照片徵件」，希望能用徵集照片妝點瑞穗車站走廊，讓旅客一到站就可以透過照片認識瑞穗的美好。

縱管處表示，瑞穗地區有許多景點，如瑞穗溫泉、紅葉溫泉、瑞穗牧場、吉蒸牧場、掃叭石柱、富源蝴蝶谷，秀姑巒溪泛舟起點也在瑞穗。同時，瑞穗是著名的舞鶴咖啡、鶴岡文旦和蜜香紅茶的產地，也是秀姑巒溪泛舟的起點，縱管處希望透過照片徵集活動，將瑞穗鄉美麗的風景、地產及人文的美好印象，第一時間送到旅客眼前。

這次活動徵集時間自即日起至2月10日止，將要募集20張瑞穗好照片，獲選的照片將放大輸出置於瑞穗車站內走廊展示。入選者將可獲得在地好禮「舞鶴咖啡」、「蜜香紅茶」及「柚花茶」3選2，縱管處要大家不只在視覺，也在味覺中記住瑞穗的美好！

縱管處強調，歡迎所有攝影愛好者參加攝影徵稿，攝影範圍則必須瑞穗鄉境內，徵稿件數為20件 ，其餘相關徵件訊息請見：縱管處網站最新消息https://www.erv-nsa.gov.tw/user/main.aspx或臉書蒐尋花東縱谷國家風景區管理處。

(中國時報)