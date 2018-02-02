學生寄出愛的信 讀完眼眶紅

成功工商學生將對感謝之人的心意，寫在信中寄出。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

「媽媽我會好好照顧自己！」成功工商輪調班學生陳寶如，因為眼睛周圍的血管長有血管瘤，父母親從小帶她往返醫院追蹤治療，今年過年前她寄給媽媽感謝的信，希望媽媽也要好好照顧自己，全家一起健康過年。

成功工商為鼓勵學生勇於說「愛」，年終歲末時免費替全校2000多名學生寄出給最感謝人的一封信。陳寶如說，因為知道父母親因為他的疾病，花了很多心思照顧，在今年特別信感謝媽媽，希望他們在照顧她之餘也要好好照顧自己，全家一起溫暖過年。

從緬甸來台就讀的僑生程國安，因為經濟因素每1至2年才能回家1次，他除了將對父母的思念寫在信上，也特別寫信給校長鄒紹騰和老師，感謝他們「師代母職」的辛勞。

資訊科1年甲班學生賴韋綸，從小和外公外婆相依為命，靠著爺爺1個月3萬多元的薪水，拉拔他和同母異父的5個弟弟妹妹長大，直至父親過世之際才與父親相見，因為知道家庭環境艱困，賴韋綸選擇讀職校，想趕快畢業找到工作幫忙賺錢，信中也特別感謝外公外婆的養育之恩，一片孝心令人動容。

輪調班學生廖御廷則說，因為父母親在他念國中時離異，媽媽為了拉拔他和哥哥、姐姐，每天在外勞碌工作，家裡都是由爺爺奶奶幫忙打理，近年來因為奶奶年事高、身體出現不少狀況，他特別在信裡交代媽媽「少忙碌一點，全家一起陪陪奶奶」，貼心內容充滿溫情。

成功工商校長鄒紹騰表示，學校每年過年前都會要求學生寫一封信給最感謝的人，有人寫給父母、奶奶，有人寫給老師，每封信的背後都有一個感人的故事，學校也致力成為保有品德、技藝和國際化3大特色的學校，並從生活教育讓學生更懂感恩。

(中國時報)

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