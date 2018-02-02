南市私幼公立化 業者觀望

2018年02月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市首創私幼比照公幼收費，新政策1日第一階段試辦，首波有4家非營利幼兒園和13所偏鄉私幼上路；此外，為使幼兒園公共化達4成目標，市府向中央爭取2.5億元前瞻計畫補助，將在新營、永康等6區新建6所非營利幼兒園，3年內增加1100名招生員額。

台南首創私幼收費公立化，家長每年只要繳費2萬2290元，以全年收費約8萬元的私幼為例，家長平均每月約可省下2256元，但教育局強調，因每所私幼收費不一，能為家長省下多少荷包，無法一概而論。

第一階段1日上路，第二階段則從8月開始，儘管家長高度詢問，但外界對於私幼收費公立化仍有疑慮，目前多數業者也仍處於觀望階段，幼教團體與部分議員也反對這項新政策，教育局也計畫將於農曆年後舉辦分區說明會釋疑，並鼓勵業者參與試辦計畫。

教育局主秘蔣銘娟說，台南幼兒就讀公立僅有25％，全市又以東區、永康區比例最低，僅10％，東區受限原有的國中小學很難有合適的腹地再建置非營利幼兒園，去年底已向中央爭取2.5億元經費，鎖定新營、麻豆、佳里、永康、安南、中西區，新建6園。

教育局說，6處新的非營利幼兒園將新增772個名額，加上今年新增志開國小60人，明年大成國中120人，還有安定區直加弄幼兒園增班，3年將增1100個招生名額。

教育局強調，台南市公私幼供給率近9成，實際入園率僅7成，廣設公幼將衍生私幼經營壓力，長遠來看，私幼收費比照公立、建置非營利幼兒園，最符合現實需求。

(中國時報)