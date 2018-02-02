台東富山保育區 開始收費了

「富山漁業資源保育區」1日起對外收費試營運，未來希望達到總量管制。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東「富山漁業資源保育區」海洋生態豐富，是近年來東海岸最火紅的景點之一，但因遊客量大增，生態飽受壓力，配合縣府興建木棧道完工，從1日起開始收費試營運，全票40元，縣民半票，收入將投注於環境生態維護及營運管理成本等費用上，未來希望做好總量管制。

於2010年完成畫設的「富山漁業資源保育區」位於杉原海域，因在地志工、區漁會長期保育有成，海洋生態豐富，常可見豆仔魚、烏仔魚等成群優游，礁岩間也能發現不少寄居蟹、招潮蟹、陽隧足、螺類等。

因為可以就近餵野生海魚，吸引大批遊客造訪，暑假旺季每天湧入近1500人，最多1年湧入20多萬人次，以往也曾傳出拿石頭丟魚、摘珊瑚等脫序行為，對生態造成衝擊。

為了能永續經營，台東縣政府爭取花東永續發展基金挹注1300萬元，加上縣府自籌700萬元，進行入口廣場、海濱生態步道、潮間帶生態步道等已完工，委由台東區漁會漁業資源保護管理委員會經營管理，1日起試營運並開始收費，全票每人40元，縣民及12歲以下孩童、65歲以上長者20元。

台東區漁會總幹事李振元表示，收入將做為魚苗放流、巡守、生態教育之用，提供遊客多元化的服務，期望朝向漁業永續發展的方向邁進，未來希望實施總量管制，每天600人為限。

(中國時報)

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