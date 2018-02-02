金屬柄拖、廢電池 改交回收車

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中國時報
／台北報導

過去清潔用具都是竹製掃把、拖把，但現在大多數是鐵鋁製成，為提升資源回收量，台北市環保局不僅回收廢雨傘、行李箱、獎盃和安全帽，也將增加金屬柄拖、掃把，此外，環保局把廢電池列為今年回收重點，民眾未來在丟垃圾時，可以一併把電池交給清潔人員回收。

市面許多複合材料商品難分難解，廢棄後民眾不易處理，常常直接丟垃圾車，環保局資循科長崔浩志表示，為減少焚化垃圾、增加回收量，環保局自2016年8月起，免費回收廢棄安全帽、雨傘、行李箱及獎盃。

經統計至去年12月，共回收3萬4000餘頂廢安全帽、廢行李箱有5萬7000多個、廢獎盃698座及17萬支廢雨傘，解決民眾難分難解的困擾。

崔浩志說，近年發現市售清潔用具變得五花八門，型態從竹製改為鐵、鋁，所以今年規畫擴大回收金屬柄拖、掃把，她也提醒民眾，由於金屬柄拖、掃把被視為「回收物品」，所以不必再用專用垃圾袋，直接交給回收車即可。

此外，回收廢電池更是環保局今年重點，崔浩志指出，去年57個里參加「幸福有里資源回收站」，回收16.1噸廢電池，今年將擴大至127里，台北燈節也會出動向民眾宣導、回收廢電池，並規畫在垃圾車上附掛廢電池回收桶，未來民眾丟垃圾時，就可以把廢電池一起拿去回收。

(中國時報)

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