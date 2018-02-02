網紅羽沫火辣穿著 女警吃驚

2018年02月02日 04:10 中國時報 王揚傑 、 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

21歲陳姓女子以「羽沫」、「王議嬋」網名在臉書公開徵求百人口爆，一夕成為網紅，去年被網友控告恐嚇及妨害名譽，因未按時出庭遭新北地檢署通緝，1日上午遭警方逮捕送辦，檢方訊後限制住居；她下午時重獲自由後在社群軟體「Instagram」發文直呼「自己遭人設計！」媒體亂寫一定告到底，也呼籲媒體不要騷擾她朋友。

新北地檢署上個月31日發布陳女妨害自由通緝，板橋分局員警1日上午6時許即前往陳女住處將她逮捕到案。據悉，分局承辦員警也是加入「羽沫」FB、IG粉絲團的粉絲，經常追蹤陳女動態，但見到陳女素顏後，感到非常失望，當下決定退團。

據了解，女警在替陳女搜身時，驚見陳女在紅色外套下竟未穿其他外衣，下半身也僅穿著黑色彈性褲襪，底褲若隱若現，令人驚嘆她作風大膽。但事後陳女在臉書PO文解釋，因剛做完抽脂手術，無法穿著一般外褲。

去年9月間因和網友為網路遊戲發生爭執，在網路散布對方是「高級妓女」、「陪睡的」、「奧梨子假蘋果」、「跟許多大戶滾床單」等言論，並私訊恐嚇對方「給你24小時道歉，不然等著精彩副本」等言詞，遭對方控告妨害名譽及妨害自由。

陳女向檢方供稱，因搬家未收到傳喚通知，不知已遭通緝，同時否認恐嚇及侮辱對方，是對方誤會對號入座，檢方訊後限制住居。陳女事後也發文表示，自己遭到設計，也呼籲媒體不要亂寫，不要為了新聞騷擾她朋友。

陳女除在臉書徵求百人口爆、經常貼出性感美照之外，也公開販賣她的原味內褲，不時會有「無聊就想做愛」、「你再不睡覺，我就睡你了」等煽情的貼文，吸引大批粉絲追蹤。

(中國時報)