封島3年 基隆嶼今夏可望開放

2018年02月02日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市外海最顯著的標的「基隆嶼」，因2014年遭颱風襲擊，導致碼頭破損嚴重而封島，近期又受到冬季海面風浪影響，讓碼頭修繕工程受阻。對此，基隆市政府交旅處指示廠商於今年4、5月時繼續施工，並預計今年夏天可完工，期望讓封島3年多的基隆嶼，重現一年超過7萬名觀光客的往日風華。

基隆嶼素有「台灣的龍珠」之稱，島上有100多種植物及野鳥的生態，每逢5、6月為百合花季，8、9月則為金花石蒜花季，從碧砂漁港出海啟程，約半小時即可抵達，封島以前，每年都吸引上萬名遊客前往遊覽，觀光效益相當可觀。

但基隆嶼碼頭在2013年遭蘇力颱風襲擊後，市府趕緊在2014年8月修復完成，怎料同年10月，又受到颱風外圍環流影響，導致碼頭破裂，許多消波塊堵住航道，為顧及安全，市府將碼頭封閉至今。

市府為此計畫修繕碼頭工程，向中央爭取經費，但卻因為交通部觀光局無法全額補助修建碼頭費用，只好再編列4200萬元費用，針對碼頭的堤頭新建起突堤，以避免消波塊滑落，堵住航道造成限縮。

對此，娛樂漁船業者表示，如今已封島3年多，觀光效益損失不少，希望將基隆嶼的「遊客遊憩設施修繕工程」盡速完成，以重現昔日每年吸引超過7萬人登島的盛況。

交旅處長李綱表示，市府去年向中央爭取到補助費用後，卻因冬季海象惡劣，導致得標廠商無法施工，只能先在本島灌漿製作消波塊，隨後會在4、5月間繼續修復，預計今年夏天完工。另外島上的步道設施也同時在4、5月進行修繕，以配合基隆嶼重新開放，給遊客更完善的休憩環境。

(中國時報)