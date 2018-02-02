大雨難止渴 4鄉鎮自主休耕

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中國時報
／苗栗報導

連日來的大雨，讓原本水情不佳的竹苗地區稍微緩解，不過支援供應新竹香山地區3萬公噸的苗栗永和山水庫，仍因有效蓄水續回升較慢，導致苗栗供水壓力仍在。農委會、水利署已公告縣內頭份、竹南、三灣、南庄等中港溪4鄉鎮，辦理自主休耕，除原有補助外，每公頃還能領到2.7萬元節水獎勵金。

苗栗農田水利會表示，2017年底竹苗地區降雨量減少，竹苗地區於2017年12月27日開始，實施第一階段限水。新竹地區在1月中旬鋒面來臨降下大雨，才讓水庫供水狀況稍微緩解，今年1月26日已解除限水。但苗栗因水庫水位仍低，仍維持限水。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜指出，苗栗縣中港溪地區水情不佳，農委會、水利署決議中港溪灌區，頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉，符合「對地綠色環境給付計畫」基期年認定的農地，農友自主辦理休耕，種植景觀作物每公頃補助4.5萬，翻耕每公頃3.4萬元及每公頃2.7萬元節水獎勵金，農友可於2月27前至鄉鎮市公所辦理變更申報。

至於明德水庫灌區的鄉鎮市是否會停灌？李秉焜表示，目前明德水庫水位標高55.27公尺，蓄水率42％、541萬噸，雖然近日雨量增多為水庫增加6萬多噸水量，若這一兩天水庫蓄水量未能提升到650萬噸，中央將會公告停灌，若宣布停灌，每公頃補助8.8萬元。

(中國時報)

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