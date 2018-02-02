以中油為鑑 李進勇勘六輕

李進勇（中間淺色外套者）聽取六輕主管的工安措施報告。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

中油桃園煉油廠上個月29日發生爆炸，讓台塑六輕廠區附近民眾也擔心居家安全，雲林縣長李進勇1日前往稽查，希望六輕依規定管控製程與修維管線，並強調工安問題需要企業與政府攜手合作，以夥伴的關係共同防範任何意外產生。

中油桃園煉油廠爆炸引發民眾恐慌，雲林縣長李進勇率消防局、環保局、建設處、新聞處主管，前往六輕廠區聯合稽查，台塑石化公司董事長陳寶郎、總經理曹明等人到場與會，簡報後進入廠區現場會勘。

李進勇指出，此次聯合稽查，主要是了解六輕相關工安措施，希望台塑能依照規定執行。企業也不希望發生工安意外，但政府一定要善盡督導責任，藉此促進石化廠區的工安管理更加落實，這是政府與企業合作互動的過程。

李進勇說，台塑丙烯腈廠正值歲修停車作業期間，預計2月6日開車，由於歲修後開車試運轉階段最容易發生工安事故，因此特地再轉往歲修現場視查，絕對要避免後續開車時發生事故。

陳寶郎表示，六輕廠區因濁水溪風沙影響，管線容易生鏽，據統計，工安意外7次有5次是管線出了問題，因此廠區研擬1套嚴謹的管線養護程序，配合最新儀器隨時掌握管線狀況，每年要花好幾億元維修與更新。

六輕管理部副總經理陳文仰說，為讓工安意外減至最低，廠區斥資140億元，新建345公里公共管線，等於台灣從北到南的距離，打造高規格的石化產業管線。

(中國時報)

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