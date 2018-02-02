北市服務獨老 試辦到家收垃圾

北市環保局關懷獨居老人，試辦到府收垃圾服務，上路首日前往20戶收垃圾。圖為清潔隊員至市民住處協助清理垃圾情形。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

北市環保局2月1日起試辦到府為獨居長者收垃圾的貼心服務。台灣邁入高齡化社會，環保局長劉銘龍去年到日本考察，發現東京都有提供獨居老人到府收運垃圾服務，他認為北市可借鏡日本經驗，因此在昨天推出這項服務，先選擇中正、萬華和文山區試辦，約70戶受惠，3個月後若順利，將推廣到全市。

環保局環清科長黃寬助表示，試辦首日除了有一名長者誤會意思，沒有先將垃圾做好分類外，其餘情況良好，多數長者都很感謝清潔隊員能協助丟垃圾，清潔隊員在寒冬中能盡一點心力幫助獨老，也覺得相當溫暖。

他說，幫獨老、行動不便長者倒垃圾，對清潔隊來說只是舉手之勞，透過收垃圾貼心服務，順道掌握獨老生活狀況，發現有意外還能協助通報處理，試辦期間，中正、萬華和文山區有需求的長者可透過里長、社會局申請，個別約定時間每周收運2至3次。

不過，文山區興光里長洪正平說，他根本不知道市府有這項服務，且老人家自己待在家裡，怕有壞人可能不敢開門讓清潔隊員收垃圾；萬華區青山里長李昭成也沒聽過到府收垃圾政策，他認為獨老分散各地，未來愈來愈多人申請，環保局人力恐怕無法負荷。

對此，黃寬助指出，試辦初期與社會局合作，採主動調查各區獨老意願，收運垃圾時間前，長者只要把垃圾裝好放在門外即可，清潔隊員不會進入屋內。

(中國時報)

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