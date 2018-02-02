彰縣即時通 協助移工翻譯

2018年02月02日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

為有效減少因語言隔閡而造成外籍移工與本國雇主間的誤解與對立，彰化縣勞工處率中部縣市之先，公開招募30名通譯人員駐府服務，協助口譯工作，16歲以上即可報名，預計4月起正式駐府服務。

勞工處長吳蘭梅表示，彰化縣外籍移工人口數已達5萬3216人，排名全國第6，移工人口還比台北市多；其中越南籍2萬3千多人、印尼籍1萬7千多人，菲律賓、泰國籍也有約6千人。

吳蘭梅說，勞工意識抬頭無分國籍，看見移工們需求，且勞資間因語言隔閡產生的誤解、衝突頻繁，決定在現有編制內4名專職通譯外，擴大招募精通移工母國語言的口譯人員，每次排班服務2小時，可領取600元，歡迎新住民配偶與新二代踴躍報名。

彰化縣新住民協會理事長李孟涵說，早期僅移民署專勤隊招募通譯協助移工與新住民生活適應，後來地方衛生所、部分鄉鎮公所也陸續有通譯進駐，縣府看見移工權益與需求，將鼓勵協會成員和二代子女報名發揮語言優勢，為同鄉服務，又可增加收入。

勞工處指出，報名者須先接受3月29日整天培訓，了解《就業服務法》、《勞基法》等相令、行政程序及為民服務課程，再於4月2日正式上線服務，主要以接聽電話諮詢為主，若警政單位有需求，也會在勞工處人員陪同下前往現場協助翻譯。

(中國時報)