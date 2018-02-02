可拆解回收再利用 武德宮主燈亮相

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟以「祈福護台灣」為主題，斥資千萬元打造武德宮、總統府2座大型花燈，將於台灣燈會在嘉縣登場，1日展示3D列印模型，金屬骨架可重複拆解組合的積木式主燈，強調百分百環保回收再利用。

武德宮「祈福護台灣」主燈3D模型，1日在廟方三學舍大樓展出，由行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、嘉義縣副縣長吳芳銘、武德宮主委林安樂等人共同主持，見證這座充滿環保與創意的特色花燈。

林安樂表示，今年台灣燈會，武德宮跳脫傳統燈會的元素與題材，以「祈福護台灣」為主題，引進國外裝置藝術常用的金屬骨架，用堆疊積木方式，將上萬個金屬組件堆疊出武德宮、總統府2座大型花燈。

吳芳銘說，2座花燈用可重複拆解組合的材料，在燈會結束後將全數拆除，運回武德宮再重新組裝利用，既環保又具紀念意義，100%的回收利用率，也成為台灣燈會最好的示範。

負責花燈設計的台灣著名設計團隊「厚德正庫」總監賴文炎指出，在了解廟方想表達環保與信仰並進的訴求後，他以在義大利米蘭看過的素材為靈感，發想出這個可以重複堆疊拆卸的超大型積木主燈。

武德宮也配合主燈製作了宮景紀念微型積木，分為牌樓、主殿、天庫、大道院4大部件，致贈認贊主燈製作萬元以上的功德主，模型精緻非凡，限量800組。

(中國時報)

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